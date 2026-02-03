Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Ibadah Stres

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 03 Februari 2026 – 07:46 WIB
Ibadah Stres - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kalau saja permintaan MSCI dipenuhi, apa saja yang akan berubah di Bursa Efek Indonesia?

Selama ini pemilik PT BEI adalah para perusahaan broker saham. Yakni mereka yang dulunya menjadi anggota Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Ibadah StresFriderica Widyasari Dewi selaku Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan 8 langkah mempercepat reformasi pasar modal Indonesia.-dok disway-

Baca Juga:

Di bursa hasil merger BEJ dan BES itu satu perusahaan broker memiliki satu saham.

Di Hong Kong, pemilik bursa saham adalah publik–sampai sekitar 65 persen. Selebihnya: beberapa perusahaan keuangan kelas dunia dan pemerintah Hong Kong.

Tidak satu pun pemegang saham yang memiliki lebih dari enam persen.

Baca Juga:

Pemerintah Hong Kong sendiri hanya memegang saham enam persen.

Perusahaan bursa di Hong Kong memang sudah IPO di bursa saham Hong Kong. Sejak IPO sudah disengaja agar saham yang di tangan publik melebihi 60 persen.

Total kapitalisasi pasar BEI juga tidak jelek: hampir 1 triliun dolar. Mirip dengan angka kapitalisasi di Singapura. Jauh melebihi Malaysia, apalagi Thailand.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Ibadah Stres  OJK  Bursa Efek Indonesia  BEI  Danantara  Friderica Widyasari Dewi  Kiki Widyasari  Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono  MSCI  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp