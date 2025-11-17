Ibas Ajak Generasi Muda Tingkatkan Nilai Kebangsaan lewat Lomba Cerdas Cermat MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan generasi muda hari ini menghadapi era serba cepat, serba digital, dan penuh tantangan baru.

Hal itu diungkapkan Ibas saat menghadiri Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta.

Dia pun menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, menjaga keadaban, serta menjunjung tinggi keberagaman sebagai fondasi memperkuat persatuan bangsa.

“Kompetisi ini bukan semata ajang adu pengetahuan, tetapi ruang pembentukan watak dan kepemimpinan generasi penerus Indonesia,” ungkap , Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Lulusan Doktor S3 IPB University ini juga mengapresiasi kecerdasan dan semangat tinggi para peserta dari berbagai daerah.

“Saya bangga melihat energi, kecerdasan, dan semangat kalian. Dari Sabang sampai Merauke, adik-adik hari ini berdiri bersama, menunjukkan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang optimis, kreatif, dan siap memimpin Indonesia menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.”

Ibas pun berpesan mengingatkan semua pihak soal pentingnya konsistensi belajar, berkarakter, dan memberikan dampak positif.

“Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa—pemimpin yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkarakter, memahami konstitusi, serta mampu menjaga api persatuan,” pungkas Ibas.