Berita Ramadan

Ibas Ajak Kader Demokrat Perkuat Silaturahmi dan Bantu Masyarakat di Momentum Ramadan

Kamis, 19 Maret 2026 – 17:17 WIB
Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat melakukan silaturahmi bersama masyarakat Dapil VII Jawa Timur dalam kegiatan 'Ramadan Demokrat Peduli dan Berbagi' yang digelar secara virtual melalui Zoom, Rabu (18/3). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan Ramadan mengajarkan bahwa kekuatan bangsa ini adalah silaturahmi dan kebersamaan.

Penegasan tersebut disampaikan Ibas saat melakukan silaturahmi bersama masyarakat Dapil VII Jawa Timur dalam kegiatan 'Ramadan Demokrat Peduli dan Berbagi' yang digelar secara virtual melalui Zoom, Rabu (18/3).

Kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo, serta jajaran kader Partai Demokrat, mulai dari Ketua DPC, PAC, hingga ranting.

Selama bulan suci, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur VII tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Safari Ramadan.

Kegiatan tersebut meliputi peninjauan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peninjauan program irigasi, workshop dan pelatihan terkait ekonomi kreatif, memastikan dapur SPPG berjalan optimal di tiap daerah, bersilaturahmi dengan para kiai dan ulama, hingga penyelenggaraan program mudik gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ibas menekankan makna Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Ramadan adalah bulan yang penuh hikmat, penuh ampunan, dan penuh berkah. Di bulan ini kita belajar untuk terus sabar, ikhlas, dan peduli. Ramadan mengajarkan kita bahwa kekuatan bangsa ini adalah silaturahmi, kebersamaan,” tuturnya.

Dia mengatakan kekuatan bangsa juga terletak pada semangat gotong royong dan saling membantu sesama.

Ini pesan Ibas saat melakukan silaturahmi bersama masyarakat Dapil VII Jawa Timur dalam kegiatan 'Ramadan Demokrat Peduli dan Berbagi' melalui Zoom

Edhie Baskoro Yudhoyono, Ibas, kader Demokrat, Ramadan, Demokrat, MPR RI 
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
