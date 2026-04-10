Ibas Ajak Mahasiswa Bangun Jejaring & Kolaborasi dari Berbagai Disiplin Ilmu

Jumat, 10 April 2026 – 07:31 WIB
Ibas saat menghadiri audiensi kebangsaan bersama para mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam forum bertajuk Mimpi Besar, Aksi Nyata, Kepemimpinan Hebat: Generasi Muda Menuju Indonesia Maju, di Kompleks DPR/MPR RI baru-baru ini. Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak mahasiswa dari berbagai daerah dan disiplin ilmu untuk berkolaborasi.

Hal itu diungkapkan Ibas saat menghadiri audiensi kebangsaan bersama para mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam forum bertajuk “Mimpi Besar, Aksi Nyata, Kepemimpinan Hebat: Generasi Muda Menuju Indonesia Maju” di Kompleks DPR/MPR RI baru-baru ini.

Menurut Ibas, keberagaman latar belakang—mulai dari energi, pertanian, komunikasi, hingga teknologi—sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dalam menjawab tantangan bangsa.

Baca Juga:

Dia juga mendorong generasi muda untuk menjadi bagian dari solusi, khususnya di sektor strategis seperti energi, pangan, dan teknologi.

“Indonesia membutuhkan inovator muda yang mampu menghadirkan solusi di bidang energi bersih, memperkuat ketahanan pangan, dan memanfaatkan teknologi secara produktif dan berkelanjutan,” ungkap Ibas.

Dia juga mengajak para mahasiswa untuk terus bermimpi besar, tetapi tetap disertai kerja keras dan ketekunan dalam proses. 

Baca Juga:

“Bermimpilah setinggi-tingginya, tetapi ingat bahwa mimpi harus diperjuangkan dengan disiplin, ketahanan mental, dan keberanian menghadapi kegagalan,” tambah Ibas.

Ibas juga berpesan agar para mahasiswa kelak kembali ke daerah masing-masing dan berkontribusi nyata dalam pembangunan. 

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak mahasiswa dari berbagai daerah dan disiplin ilmu untuk

TAGS   Mahasiswa  Ibas  Demokrat  MPR 
BERITA MAHASISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
