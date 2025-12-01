Ibas Ajak Seluruh Elemen Menata Pacitan Lewat Gotong Royong dan Peduli Lingkungan

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur yang lebih merata di Pacitan.

Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas jalan desa hingga dukungan bedah rumah bagi warga yang membutuhkan dengan harapan upaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Ibas saat melakukan Silaturahmi Kebangsaan bersama warga Desa Pelem, Kabupaten Pacitan sekaligus meninjau langsung pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Minggu, 30 November 2025.

Dalam kunjungannya kali ini, Ibas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersamaan dalam membangun daerah, memperkuat ketahanan lingkungan, dan saling peduli demi masa depan yang lebih baik, aman, serta bahagia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) yang rutin dilakukan Ibas selaku wakil rakyat dari Partai Demokrat di Dapil Jawa Timur VII.

Dalam sambutannya, Ibas memaparkan pentingnya pemerataan infrastruktur di level desa agar pertumbuhan pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan.

“Alhamdulillah, dengan ikhtiar kita, pembangunan infrastruktur di Pacitan terus kita kawal agar lebih merata. Negara ini luas, jalan yang harus dibangun sangat banyak, dan itu termasuk jalan-jalan desa kita. Karena itu, setiap pembangunan yang hadir harus kita syukuri, termasuk melalui program PISEW yang sangat dinantikan masyarakat daerah," tegas Ibas dalam keterangannya, Senin (1/12).

Ibas menginginkan jalan desa-desa di Pacitan semakin baik, rapi, dan menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya terjadi di kota, tetapi menyentuh hingga pelosok desa.