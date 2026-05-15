Ibas Bakar Semangat Siswa di EBY EDU FAIR 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam EBY EDU FAIR 2026 membakar semangat para pelajar dalam rangka semangat Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Trenggalek.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut dalam sambutannya menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju, kuat, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa semangat pendidikan telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.”

“Hari ini hari yang spesial, pemikiran kita untuk menuju cita-cita, untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju,” ujar Ibas di hadapan para pelajar.

Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu, pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 tentang hak memperoleh pendidikan dan Pasal 28 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh kesempatan yang sama.

“Pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Karena itu negara harus hadir membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak bangsa,” tegasnya.

Adapun kegiatan turut mendapat dukungan dari PLN dan BRI sebagai bentuk kolaborasi dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta masa depan generasi muda Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ruang inspiratif yang mempertemukan kampus, sekolah, siswa, dan orang tua dalam satu wadah informasi pendidikan dan link and match higher education guna membantu generasi muda merancang masa depan, memilih jalur pendidikan, sekaligus memahami kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.