Ibas Bantu Operasional TPS 3R Demi Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan kebersihan, tetapi merupakan gerakan bersama untuk menjaga lingkungan, keberlanjutan, dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku harus melakukan kolaborasi.

Menurutnya, sampah yang dikelola dengan baik mampu menghadirkan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Sidomakmur di Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, Sabtu (4/7/2026).

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII itu melihat langsung bagaimana masyarakat mengelola sampah rumah tangga menjadi berbagai produk yang bernilai guna.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat.

Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Ibas juga menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kabupaten Pacitan bertajuk "Sampah Terkelola, Lingkungan Terjaga" yang diikuti ratusan warga.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku selalu merasakan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama masyarakat Pacitan.