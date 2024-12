Ibas: Bonus Demografi Harus Dibarengi dengan Lingkungan Sehat dan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan lingkungan yang dijaga hari ini adalah warisan terbesar bagi anak cucu di masa depan.

Karena itu, bonus demografi Indonesia harus dibarengi dengan pertumbuhan kesehatan lingkungan.

"Bonus demography berarti adanya bonus sampah (kelebihan kotoran), sehingga perlu pengelolaan sampah terpadu. Bonus demography berarti we need more energy (kita butuh lebih energi) tentu perlu penggunaan energi terbarukan, bukan berarti fosil tidak dipakai. Dan bonus demography berarti we need more food (kita butuh lebih makanan), perlunya pengembangan pertanian berkelanjutan," kata Ibas.

Hal tersebut disampaikan Ibas di acara FGD dengan tema 'Pentingnya Kehidupan Berkelanjutan: Gaya Hidup Ramah Lingkungan untuk Masa Depan' di Ruang Rapat Partai Demokrat DPR pada Kamis (12/12).

Acara FGD ini menghadirikan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (PP HAKLI) Prof Arif Sumantri, President Director PT AWINA Sinergi Internasional Ananda Setiyo Ivannanto, dan Project Manager Plastic Fischer Yayu Gandis Canceria.

“Hari ini kita bersilaturahim sekaligus bertukar ide, pikiran, dan solusi dalam forum group discussion mengenai kesehatan dan lingkungan. Dua hal utama dan penting untuk kehidupan,” pesan Ibas.

“Kita ingin sehat, kita ingin lingkungan asri (aman, sehat, rindang, indah), kita ingin sehat lingkungan, setuju yaa..?!” tambahnya, yang langsung dijawab setuju oleh peserta.

Dalam kesempatan ini Ibas menyoroti beberapa isu, di antaranya perubahan iklim, bagaimana kenaian suhu global akibat emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia.