Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ibas Dorong Penguatan dan Pemajuan Seni Budaya Kreatif sebagai Identitas Bangsa

Kamis, 16 April 2026 – 08:35 WIB
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (kiri) saat menghadiri audiensi bertajuk 'Seni Budaya Kreatif Sebagai Identitas Bangsa: Menjaga dan Menghidupkan Warisan Budaya Indonesia' yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Seni Sedunia itu berlangsung di Museum Nasional Indonesia (Museum Gajah), Jakarta. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menghadiri audiensi bertajuk 'Seni Budaya Kreatif Sebagai Identitas Bangsa: Menjaga dan Menghidupkan Warisan Budaya Indonesia'.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Seni Sedunia itu berlangsung di Museum Nasional Indonesia (Museum Gajah), Jakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pelaku seni dan budaya serta menjadi ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat peran seni dalam pembangunan nasional.

Baca Juga:

Menjaga dan Mengembangkan Kekayaan Budaya Indonesia

Ibas yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat menegaskanIndonesia memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa, yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

“Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam seni dan budaya. Dari berbagai tarian, musik, hingga seni rupa, dan pertunjukkan. Kita memiliki kekayaan yang seharusnya kuat di dalam negeri dan bisa kita angkat ke dunia internasional,” ujar Ibas.

Baca Juga:

Lulusan S2 NTU Singapura dan S3 IPB University ini juga menekankan penguatan industri seni budaya kreatif bukan hanya penting sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai peluang ekonomi nasional, yang mampu mengisi ruang-ruang industri hiburan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Pentingnya Generasi Muda untuk Mencintai Budaya Sendiri

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menghadiri audiensi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Seni Sedunia di Museum Gajah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Seni Sedunia  Edhie Baskoro Yudhoyono  Ibas  MPR RI  seni budaya  identitas bangsa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp