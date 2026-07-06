Ibas Dorong Terwujudnya Rumah Layak Huni untuk Keluarga Sehat dan Desa Sejahtera

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Menurut Ibas, rumah yang layak bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi fondasi terciptanya keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Penegasan tersebut disampaikan Ibas yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR saat meninjau pelaksanaan Program BSPS di Desa Mendolo Kidul, Kabupaten Pacitan, sekaligus memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Satu Rasa Satu Bangsa: Rumah Layak, Keluarga Sehat dan Desa Sejahtera', Sabtu (4/7).

Dalam kunjungan tersebut, Ibas menyempatkan diri mengunjungi rumah salah satu penerima manfaat BSPS, Ibu Susi.

Ibas melihat langsung perubahan kondisi rumah yang kini jauh lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

"Alhamdulillah sekarang rumahnya jauh lebih layak, lebih nyaman, dan tentunya dapat menunjang aktivitas keluarga agar semakin produktif," ujar Ibas.

Pada kesempatan itu, Ibas juga menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan Program BSPS yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama bertahun-tahun.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus menjaga keberlanjutan Program BSPS. Program ini telah berjalan sejak era Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan alhamdulillah hingga hari ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Semoga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat merasakan manfaatnya," harap Ibas.