Ibas Dorong Tragedi Ojol Affan Kurniawan Diusut Tuntas

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 11:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online.

Peristiwa yang menewaskan Affan Kurniawan telah menyentuh nurani banyak pihak, termasuk Ibas.

"Harus segera diinvestigasi dan diusut tuntas," seru Ibas,

Selain itu, Ibas meminta kejelasan mengenai penyebab insiden dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya.

Ibas juga menyerukan agar aparat keamanan profesional dalam menangani situasi dan mengedepankan pendekatan yang mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan.

Ibas mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing emosi.

"Semua pihak harus menahan diri. Pemerintah pun saya harap mau mendengar dan mempertimbangkan aspirasi rakyat dengan hati yang terbuka, demi kepentingan bangsa secara keseluruhan," ucap Ibas.

