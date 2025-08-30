Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Ibas Dorong Tragedi Ojol Affan Kurniawan Diusut Tuntas

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 11:56 WIB
Ibas Dorong Tragedi Ojol Affan Kurniawan Diusut Tuntas - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan rasa dukacita atas meninggalnya Affan Kurniawan. Foto: dok DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online.

Peristiwa yang menewaskan Affan Kurniawan telah menyentuh nurani banyak pihak, termasuk Ibas.

"Harus segera diinvestigasi dan diusut tuntas," seru Ibas,

Baca Juga:

Selain itu, Ibas meminta kejelasan mengenai penyebab insiden dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya.

Ibas juga menyerukan agar aparat keamanan profesional dalam menangani situasi dan mengedepankan pendekatan yang mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan.

Ibas mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing emosi.

Baca Juga:

"Semua pihak harus menahan diri. Pemerintah pun saya harap mau mendengar dan mempertimbangkan aspirasi rakyat dengan hati yang terbuka, demi kepentingan bangsa secara keseluruhan," ucap Ibas.

Dia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dan meminta pemerintah mendengar aspirasi rakyat dengan hati terbuka.

Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ibas  affan kurniawan  Ojol  aspirasi rakyat 
BERITA IBAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp