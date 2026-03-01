Ibas Sebut SPPG Karanglo Jadi Contoh Dapur Sehat Berbasis Ekonomi Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Ibas saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/02), dalam rangkaian hari ketiga Reses Ramadan Religi, Menguatkan Negeri.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait higienitas, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi.

Baca Juga: Ibas Dorong Rumah Layak dan Keluarga Produktif di Desa Carat Lewat BSPS

“Seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Dia memastikan buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo sehingga program nasional ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.

“Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, maka manfaat program ini menjadi berlipat. Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, sementara ekonomi masyarakat sekitar juga ikut tumbuh,” jelasnya.

Selain kualitas bahan makanan, Ibas turut memeriksa proses pencucian hingga pengeringan wadah makan yang digunakan dalam distribusi MBG. Menurutnya, faktor kebersihan peralatan menjadi bagian krusial dalam menjaga keamanan pangan.