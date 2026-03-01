Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ibas Sebut SPPG Karanglo Jadi Contoh Dapur Sehat Berbasis Ekonomi Lokal

Minggu, 01 Maret 2026 – 16:04 WIB
Ibas Sebut SPPG Karanglo Jadi Contoh Dapur Sehat Berbasis Ekonomi Lokal - JPNN.COM
Ibas saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/02), dalam rangkaian hari ketiga Reses Ramadan Religi, Menguatkan Negeri. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Ibas saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/02), dalam rangkaian hari ketiga Reses Ramadan Religi, Menguatkan Negeri.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait higienitas, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi.

Baca Juga:

“Seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. 

Dia memastikan buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo sehingga program nasional ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.

Baca Juga:

“Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, maka manfaat program ini menjadi berlipat. Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, sementara ekonomi masyarakat sekitar juga ikut tumbuh,” jelasnya.

Selain kualitas bahan makanan, Ibas turut memeriksa proses pencucian hingga pengeringan wadah makan yang digunakan dalam distribusi MBG. Menurutnya, faktor kebersihan peralatan menjadi bagian krusial dalam menjaga keamanan pangan.

Ibas mengatakan program Makan Bergizi Gratis harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPPG  MBG  Ibas  Ekonomi  DPR  MPR 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp