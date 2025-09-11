Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Ibas Tampung Aspirasi Guru PAUD hingga Ojol lewat Dialog Rakyat

Kamis, 11 September 2025 – 06:30 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir dalam 'Dialog Rakyat' yang digelar oleh Partai Demokrat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta. Foto: dok Partai Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir dalam 'Dialog Rakyat' yang digelar oleh Partai Demokrat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Ibas menyatakan dialog itu menjadi bukti komitmen partai untuk tidak hanya berjuang di parlemen, tetapi juga turun langsung mendengarkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu pun mendengarkan secara langsung beragam aspirasi, mulai dari tuntutan kesejahteraan bagi guru PAUD, permohonan kesetaraan bantuan PIP, hingga kebutuhan perlindungan hukum dan penyeragaman tarif bagi pengemudi ojek online. 

Ibas berkomitmen akan menindaklanjuti semua masukan ini dengan mengawalnya di ranah legislatif dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. 

"Melalui dialog ini, Partai Demokrat adalah penjaga harapan rakyat yang terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," kata Ibas dikutip, Kamis (11/9).

Dalam sesi dialog, Ibas mendengarkan dengan saksama berbagai masukan, salah satunya dari Helmi, seorang guru PAUD dari Jakarta Pusat. Helmi menyampaikan keresahannya bahwa guru PAUD belum dianggap sebagai guru meskipun telah bersertifikasi, serta kesejahteraan mereka yang masih jauh dari layak.

“Mohon diangkat guru PAUD adalah guru, bukan pamong. Kesejahteraan guru tolong diperhatikan, ada yang cuma dapat Rp 200.000 sebulan,” ungkap Helmi.

Menanggapi hal ini, Ibas menegaskan komitmennya untuk berjuang di parlemen.

