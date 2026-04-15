Ibas Tegaskan Pentingnya Kedaulatan Informasi Digital Lewat Kolaborasi Multipihak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan informasi di era digital melalui kolaborasi pemerintah, media, dan platform digital.

Hal ini bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan berkualitas demi mendukung stabilitas nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR saat menghadiri Audiensi Kebangsaan bersama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) pada Selasa, 14 April 2026.

Pada agenda yang mengusung tema Kedaulatan Informasi Berkualitas: Platform Digital, Pers, dan Globalisasi Data tersebut, Ibas menyampaikan pihaknya menginginkan hadirnya ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas.

“Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat, yang baik, karena jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, yang akurat, yang adil, dan berimbang, maka sebetulnya generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat,” ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Ibas menilai, di tengah derasnya arus disinformasi dan maraknya hoaks di berbagai platform digital, diperlukan langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan biasa.

“Tidak cukup hanya sekadar kolaborasi dengan pemerintahan, tapi mungkin diperlukan standar kualitas dari informasi yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan bersama, dan berikutnya lagi bisa saja dari literasi digital agar masyarakat kita bisa terus paham antara benar, salah, baik, dan buruk,” imbuh Ibas.