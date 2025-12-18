Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Ibas Tekankan Peran Ibu sebagai Fondasi Keluarga & Bangsa di Sosialisasi 4 Pilar MPR

Kamis, 18 Desember 2025 – 09:50 WIB
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menggelar Silaturahmi Kebangsaan dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema 'Ibu Pilar Utama Keluarga, Penopang Bangsa' bersama warga Desa Sukowidi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, MAGETAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menggelar Silaturahmi Kebangsaan dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema 'Ibu Pilar Utama Keluarga, Penopang Bangsa' bersama warga Desa Sukowidi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Dalam pertemuan yang juga merupakan peringatan Hari Ibu Nasional pada 22 Desember mendatang, Ibas mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan dan makan bergizi gratis sebagai upaya menjaga kualitas hidup keluarga, khususnya ibu dan anak, sekaligus mendorong perlindungan bagi petani melalui stabilitas harga dan dukungan irigasi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu menegaskan pembangunan yang adil harus dirasakan hingga tingkat desa, termasuk pemerataan infrastruktur dasar.

Menurut Ibas, kehadiran negara yang adil hingga tingkat desa melalui penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan merupakan hal yang terpenting.

Ibas menyampaikan komitmen Partai Demokrat untuk mengawal aspirasi warga agar pembangunan jalan dan konektivitas desa di Magetan terus ditingkatkan, sehingga tidak tertinggal dibandingkan daerah lain di sekitarnya.

“Keadilan pembangunan harus kita perjuangkan bersama. Jalan desa yang semakin rapi, terbangun, dan saling terkoneksi adalah bagian dari keadilan sosial,” tegas Ibas dalam keterangannya, Kamis (18/12).

Jebolan S3 IPB University tersebut juga mengingatkan Indonesia adalah negara besar dengan 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan lebih dari 280 juta penduduk, yang tetap dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks itu, Pancasila menjadi pegangan utama kehidupan berbangsa, terutama sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ibas menggelar Silaturahmi Kebangsaan dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema 'Ibu Pilar Utama Keluarga, Penopang Bangsa' di Magetan

