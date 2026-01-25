IBCSD Dorong Pemprov Jabar Siapkan Jurus Tekan Sampah Sisa Pangan

jpnn.com, BANDUNG - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan strategi khusus untuk menekan susut dan sisa pangan yang dinilai menjadi penyumbang utama timbulan sampah di daerah tersebut.

Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani mengatakan Jawa Barat memiliki peluang besar menjadi percontohan nasional dalam penanganan susut dan sisa pangan, mengingat besarnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi pangan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

"Susut dan sisa pangan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha," kata Indah dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Menurut dia, penanganan susut dan sisa pangan perlu dilakukan melalui kemitraan lintas sektor, khususnya antara sektor publik dan swasta agar upaya pengurangan dapat berjalan lebih terukur dan berdampak nyata.

Melalui program Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP) menuju 2030, IBCSD mendorong kolaborasi multipihak yang sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 12.3 tentang pengurangan sampah makanan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, IBCSD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum dialog untuk memperkuat kemitraan publik dan swasta dalam penanganan susut dan sisa pangan.

"Forum ini ditujukan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan serta pengembangan ekonomi hijau di Jawa Barat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat Eka Jatnika Sundana mengatakan Jabar memegang peran strategis dalam agenda nasional pengurangan susut dan sisa pangan.