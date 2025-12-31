Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

IBL 2026: Chad Brown Jadi Potongan Terakhir, Satria Muda Bandung Lengkapi Kuota Asing

Rabu, 31 Desember 2025 – 16:40 WIB
IBL 2026: Chad Brown Jadi Potongan Terakhir, Satria Muda Bandung Lengkapi Kuota Asing
Pemain baru Satria Muda Bandung, Chad Brown. Foto: Dokumentasi Satria Muda

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung melengkapi kuota pemain asing dengan mendatangkan Chad Brown.

Pemain kelahiran 6 September 1996 itu diharapkan mampu mengisi posisi center tim asal Kota Kembang tersebut.

Sport Director Satria Muda Bandung Youbel Sondakh mengungkapkan bahwa pemain asal Florida, Amerika Serikat, itu dinilai sesuai dengan gaya bermain yang diusung pelatih Djordje Jovicic.

Manajemen berharap proses adaptasi Chad Brown dapat berjalan cepat mengingat kompetisi IBL 2026 dijadwalkan mulai bergulir dalam beberapa pekan ke depan.

"Kami melihat Chad sebagai potongan terakhir yang kami butuhkan di paint area. Dia membawa kekuatan, konsistensi, dan mental bertarung."

"Hal itu akan membuat tim lebih solid, terutama dalam menghadapi permainan fisik dan rebound di level kompetisi tertinggi," ujar Youbel.

Chad Brown pun mengaku senang bisa bergabung dan menjadi bagian dari Satria Muda Bandung.

Dengan pengalaman yang dimilikinya, manajemen berharap kolaborasi Chad Brown bersama Jordan Ivy-Curry dan Jalen Jones dapat membawa Satria Muda melangkah jauh di IBL 2026.

Satria Muda Bandung melengkapi kuota pemain asing dengan mendatangkan Chad Brown, Rabu (31/12)

Satria Muda  Satria Muda Bandung  Chad Brown  IBL  IBL 2026  Basket 
