IBL 2026: Dari Satria Muda ke RANS, Juan Laurent Hijrah Lewat Skema Tukar Pemain

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung akhirnya membuat keputusan besar dengan melepas Juan Laurent Kokodiputra ke RANS Simba Bogor.

Pemain kelahiran 15 Juli 1995 itu dilepas melalui skema pertukaran dengan Rheza Butarbutar dan Fernando Manansang setelah satu dekade mengabdi di Satria Muda.

Sport Director Satria Muda Youbel Sondakh memahami langkah yang diambil Juan sebagai bagian dari dinamika perjalanan karier seorang atlet.

Sepanjang musim ini, tim asal Bandung tersebut memang tengah melakukan penyesuaian dengan memberi ruang lebih besar kepada pemain muda, sehingga sejumlah pemain senior mulai tersisih.

"Dalam perjalanan satu musim, tim tentu terus melihat kebutuhan dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga performa dan keseimbangan permainan."

"Kami memahami keputusan Juan sebagai bagian dari prosesnya sebagai atlet profesional yang ingin terus bertumbuh," ujar Youbel.

Juan Laurent memulai perjalanannya bersama Satria Muda sejak 2016 dan telah mempersembahkan tiga gelar juara pada 2018, 2021, serta 2022.

Pemain asal Bandung itu juga pernah meraih penghargaan rookie of the year pada 2017.