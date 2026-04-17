Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

IBL 2026: Hangtuah Jakarta Guncang Satria Muda, Djordje Jovicic Kelimpungan

Sabtu, 09 Mei 2026 – 02:26 WIB
IBL 2026: Hangtuah Jakarta Guncang Satria Muda, Djordje Jovicic Kelimpungan - JPNN.COM
Duel Hangtuah Jakarta (jersei biru) vs Satria Muda Pertamina Bandung (jersei kuning). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Performa Satria Muda Pertamina Bandung menjelang playoff IBL 2026 justru memunculkan tanda tanya besar.

Alih-alih menjaga tren positif di penghujung musim reguler, tim asuhan Djordje Jovicic harus menelan kekalahan saat menghadapi Hangtuah Jakarta.

Bertanding di GOR Ciracas, Jakarta, Jumat (8/5/2026) malam, Satria Muda menyerah dengan skor 62-70.

Baca Juga:

Hasil tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi tim asal Bandung itu.

Pasalnya, ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang dialami Satria Muda. Sebelumnya, Yudha Saputera dan kolega juga takluk 79-94 saat menjamu Dewa United Banten.

Kekalahan tersebut memunculkan evaluasi besar di internal tim, terutama setelah performa para pemain dinilai jauh dari ekspektasi.

Baca Juga:

Pelatih Satria Muda Djordje Jovicic mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya yang gagal menjalankan strategi sesuai rencana.

"Saya tidak puas dengan permainan malam ini. Karena game plan kami rusak, dan saya tidak tahu apa penyebabnya," ucap juru taktik asal Serbia itu.

Hangtuah Jakarta sukses mengguncang Satria Muda Pertamina. Djordje Jovicic blak-blakan soal game plan yang berantakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satria Muda  Hangtuah Jakarta  IBL 2026  Satria Muda Pertamina  IBL 
BERITA SATRIA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp