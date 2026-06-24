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IBL 2026: Pelita Jaya Selangkah Lagi Juara, Perrin Buford Bikin Bogor Hornbills Terluka

Rabu, 24 Juni 2026 – 22:13 WIB
IBL 2026: Pelita Jaya Selangkah Lagi Juara, Perrin Buford Bikin Bogor Hornbills Terluka - JPNN.COM
Pebasket Pelita Jaya Perrin Buford (kanan) saat berlaga pada laga final IBL 2026 melawan Bogor Hornbills di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Rabu (24/6). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pelita Jaya makin dekat dengan gelar juara IBL 2026 setelah mengalahkan Bogor Hornbills pada gim ketiga final.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Rabu (24/6/2026), tim asuhan David Singleton menang dengan skor 74-61.

Perrin Buford tampil impresif dengan membukukan triple double 17 poin, 11 rebound, dan 10 asis.

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Adapun pencetak angka terbanyak Pelita Jaya ialah Darious Moten yang menyumbang 22 poin.

Jeff Withey turut memberikan kontribusi penting lewat raihan 11 poin dan 11 rebound.

Dari jajaran pemain lokal, Andakara Prastawa juga bermain apik setelah finis 13 angka.

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Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 atas Bogor Hornbills dalam dalam sistem best of five series.

Rencananya laga keempat final IBL 2026 akan kembali digelar di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Jumat (26/6/2026) mendatang.

Pelita Jaya selangkah lagi memastikan juara IBL 2026 seusai menang di laga ketiga melawan Bogor Hornbills, Rabu (24/6)

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TAGS   Pelita Jaya  Bogor Hornbills  Perrin Buford  IBL 2026  final IBL 
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