IBL 2026: Pelita Jaya Terlalu Tangguh! Pacific Caesar Tak Berkutik di Kuningan

Sabtu, 14 Maret 2026 – 03:46 WIB
Amorie Archibald (kanan) saat menghadapi Pacific Caesar Surabaya. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya kembali meraih kemenangan saat menghadapi Pacific Caesar Surabaya pada pekan kesembilan IBL 2026.

Berlaga di Soemantri Brodjonegoro, Jumat (13/3/2026), skuad asuhan David Singleton menang telak dengan skor 95-64.

Pada pertandingan ini, Andakara Prastawa dan kolega langsung tampil menekan sejak awal laga.

Tim asuhan Andika Supriadi Saputra terlihat kewalahan menghadapi agresivitas Pelita Jaya. Alhasil, tuan rumah mampu menutup paruh pertama dengan keunggulan 55-32.

Pada second half, Pelita Jaya tetap menjaga intensitas permainan dan terus menekan lawan.

Dominasi tersebut membuat tim berjulukan PJ itu akhirnya menutup laga dengan keunggulan 31 poin, 95-64.

Dalam laga ini, Jeff Withey menjadi mimpi buruk bagi Pacific Caesar setelah mencetak 28 poin dan 12 rebound.

Amorie Archibald juga tampil gemilang dengan membukukan triple double berkat torehan 22 poin, 10 rebound, dan 13 assist.

