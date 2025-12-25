IBL 2026: Petualangan Hangtuah Jakarta Diawali dengan Kekalahan dari Bogor Hornbills

Minggu, 11 Januari 2026 – 00:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta mengawali IBL 2026 dengan kekalahan atas Bogor Hornbills.

Berlaga di hadapan publik GOR Ciracas, Jakarta, Sabtu (10/1) Diftha Pratama dan kolega menyerah lewat overtime dengan skor 83-84.

Pelatih Hangtuah Wahyu Widayat Jati menilai timnya masih belum solid baik dari segi pemain lokal maupun asing.

Baca Juga: Laga Panas Dewa United Banten vs Pelita Jaya Jadi Sajian Pembuka IBL 2026

Mantan juru taktik CLS Knight Surabaya itu berharap penggemar Hangtuah bisa sabar mengingat timnya banyak ditinggal pemain bintang pada awal musim.

Tercatat tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru itu melepas Fisyaiful Amir ke RANS Simba Bogor.

“Tim kami bisa dikatakan banyak dihuni pemain muda. Saya berharap proses dalam tim ini berjalan baik selama satu bulan ini,” katanya.

“Tentu kami tidak boleh lengah, para pemain harus bisa berkembang untuk menggantikan peran pemain yang keluar,” ujar pria yang akrab disapa Cacing itu.

Pada laga ini Nick Hornsby jadi topskor buat Hangtuah seusai mencetak 33 poin dan 11 rebound.