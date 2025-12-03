IBL 2026: RANS Simba Bogor Sedih Lepas Devon van Oostrum

Rabu, 03 Desember 2025 – 19:11 WIB

jpnn.com - RANS Simba Bogor harus berpisah dengan Devon van Oostrum pada IBL 2026.

Pemain kelahiran 24 Januari 1993 itu dilepas manajemen setelah regulasi mengenai pemain keturunan atau naturalisasi diubah mulai musim depan.

Perpisahan dengan Devon van Oostrum

Komisaris Utama RANS Raffi Ahmad mengungkapkan kesedihannya harus berpisah dengan pemain yang memiliki keturunan Jawa Barat itu.

Selama dua musim terakhir, Devon menjadi bagian penting RANS dalam menghadapi kompetisi basket tertinggi di Tanah Air.

"Karena ada satu regulasi dan beberapa hal lain, akhirnya kami harus melepasnya dulu."

"Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya karena Devon sudah menjadi simbol juga untuk RANS Simba,” ujar suami dari Nagita Slavina itu.

Pemain Baru dan Harapan Musim Depan

RANS Simba Bogor sendiri musim ini sempat mempertimbangkan mendatangkan adik Devon, Sam van Oostrum.

Namun, perubahan regulasi membuat manajemen menyesuaikan peta pemain asing untuk memperkuat tim.