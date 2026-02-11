IBL 2026: Rashad Vaughn Bantu Kesatria Bengawan Solo Lumat Dewa United Banten

Rabu, 11 Februari 2026 – 21:30 WIB

jpnn.com - Tim basket Kesatria Bengawan Solo (KBS) membuka pekan keenam IBL 2026 dengan kemenangan atas Dewa United Banten.

Berlaga di Sritex Arena, Solo, Rabu (11/2/2026), skuad asuhan Anthony Garbelotto menang dengan skor 95-84.

Pada pertandingan ini, KBS memanfaatkan kondisi lawan yang hanya bisa memainkan satu pemain asing.

Dewa United hanya membawa D. J. Cooper seusai Joshua Ibarra mengalami cedera di bagian telapak tangan.

Adapun Jordan Adams masih menepi karena tengah menjalani pemulihan cedera pinggang.

Kesatria Bengawan Solo memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan pertahanan Dewa United sejak awal.

Pada first half, Avan Seputra dan kolega mampu unggul 54–42.

Memasuki kuarter ketiga, permainan KBS sempat melorot sehingga Dewa United mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 67–73.