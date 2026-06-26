IBL 2026: Stephaun Branch Jadi Mimpi Buruk Pelita Jaya, Bogor Hornbills Jaga Asa Juara

Jumat, 26 Juni 2026 – 22:33 WIB

jpnn.com - Gelar juara IBL 2026 dipastikan belum menemukan pemiliknya. Bogor Hornbills berhasil mematahkan upaya Pelita Jaya Jakarta mengakhiri seri final lebih cepat.

Berlaga di GOR Laga Tangkas, Jumat (26/6/2026), Hornbills selaku tuan rumah mampu mengamankan kemenangan dengan skor 85-72 pada gim keempat.

Hasil tersebut membuat kedudukan final kembali seimbang, 2-2. Artinya, perebutan trofi musim ini harus ditentukan melalui gim kelima yang akan digelar di kandang Pelita Jaya.

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Tampil dalam tekanan karena wajib menang, Hornbills langsung memperlihatkan intensitas tinggi sejak tip-off.

Skuad asuhan Cesar Camara sempat melesat dengan keunggulan sebelum Pelita Jaya mampu merespons lewat kontribusi Andakara Prastawa, Brandon Jawato, dan Darious Moten.

Persaingan berlangsung ketat sepanjang kuarter pertama hingga kedua tim menutupnya dengan skor identik 19-19.

Momentum pertandingan mulai berubah memasuki kuarter kedua.

Akurasi tembakan jarak jauh menjadi senjata utama Hornbills untuk menjauh. Lima tripoin yang berhasil bersarang membuat tuan rumah menciptakan selisih sembilan angka dan menutup first half dalam posisi unggul 47-38.