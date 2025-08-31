IBL All Indonesian 2025 Buktikan Persatuan Bisa Lahir dari Lapangan Basket

Minggu, 31 Agustus 2025 – 19:30 WIB

jpnn.com - Operator IBL akhirnya merampungkan ajang All Indonesian 2025 meski Kota Solo sempat diguncang gelombang aksi massa

Direktur IBL Junas Miradiarsyah menyebut keberhasilan ini sebagai bukti kerja keras semua pihak dalam mendukung perkembangan basket Indonesia.

Persatuan Lahir Lewat Olahraga

Di tengah ketegangan yang terjadi, IBL All Indonesian 2025 menjadi pengingat bahwa semangat persatuan bisa lahir dari lapangan olahraga.

"Kompetisi ini mengajarkan kami tentang kebersamaan. Siapa pun yang menang, All Indonesian 2025 adalah milik semua pencinta basket Indonesia."

"Kami berharap energi positif ini bisa merangkul semua orang, di tengah apa pun yang sedang kami hadapi bersama,” ujar Junas.

IBL All Indonesian 2025 Berjalan Lancar

Hal senada disampaikan Ketua Pelaksana All Indonesian 2025 dari KUY Entertainment Edo Wicaksono. Dia mengapresiasi dukungan berbagai pihak hingga turnamen berjalan lancar.

Baca Juga: Satria Muda Bandung Kembali Bertemu Dewa United di Final IBL All Indonesian 2025

“Kami sangat bersyukur turnamen ini bisa berjalan baik. Semua kerja keras terbayar dengan suasana yang luar biasa."

"Semoga IBL All Indonesian bisa selalu menjadi ruang yang aman, meriah, dan penuh persaudaraan,” kata Edo.