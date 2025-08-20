IBL All Indonesian: Yudha Saputera Bersinar, Satria Muda Bandung Raih Kemenangan Ketiga

Rabu, 20 Agustus 2025 – 04:13 WIB

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung kembali meraih kemenangan di laga Grup A IBL All Indonesian 2025.

Dalam laga yang digelar di GOR Manahan, Solo, Selasa (19/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh menang dengan skor 90-86 atas Tangerang Hawks.

Kemenangan Satria Muda tidak lepas dari penampilan impresif Julian Alexandre Chalias yang mencetak 18 poin.

Kemudian, Abraham Damar Grahita menunjukkan kualitasnya dengan akurasi three point sempurna (4/4). Pebasket berusia 29 tahun itu membukukan 17 poin di laga tersebut.

Yudha Saputera juga tak kalah mengesankan dengan mencetak 17 angka. Dari bangku cadangan, Widyanta Putra Teja menambahkan 14 poin.

Untuk Tangerang Hawks, Gabriel Batistuta Risky menjadi top skor dengan 18 poin, diikuti Justin Jaya Wiyanto yang menyumbang 15 poin. Andrew William Lensun, Habib Titoaji, dan Leonardo Effendy masing-masing mencetak 11 angka.

Dengan hasil ini, Satria Muda meraih kemenangan ketiga secara beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Rajawali Medan (84-56) dan Bima Perkasa Jogja (100-44).

Di sisi lain, Tangerang Hawks harus puas menerima kekalahan kedua setelah sebelumnya takluk dari Dewa United Banten (52-70).(ibl/mcr16/jpnn)