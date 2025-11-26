Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Rabu, 26 November 2025 – 04:03 WIB
IBL dan Perbasi Gandeng BNN untuk Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba - JPNN.COM
Kunjungan DPP Perbasi dengan IBL ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Cawang. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com - Langkah konkret diambil IBL dan DPP Perbasi dengan menggandeng BNN untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Musim lalu tercatat pemain asing Tangerang Hawks, Jarred Shaw ditangkap seusai menerima paket narkoba jenis delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC).

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, menegaskan komitmen liga untuk terus menghadirkan kompetisi yang tidak hanya profesional, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.

Baca Juga:

IBL siap bekerja sama dengan BNN dan Perbasi dalam program edukasi, kampanye kesadaran publik, proses sosialisasi, serta langkah preventif lainnya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan basket. 

Kepala BNN, Suyudi Ario Seto mengapresiasi atas inisiatif IBL yang berkomitmen menciptakan ekosistem olahraga basket yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

Pria kelahiran 14 Juli 1973 itu menilai olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter positif generasi muda, sehingga seluruh lingkungan pendukungnya harus dijaga dengan serius.

Baca Juga:

Sinergi antara BNN, Perbasi, dan IBL ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam membangun budaya olahraga yang bersih dan sehat.

Kunjungan ini juga menjadi awal dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung pembinaan atlet dan komunitas basket agar tetap berada dalam lingkungan yang positif.

Langkah konkret diambil IBL dan DPP Perbasi dengan menggandeng BNN untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IBL  Basket  BNN  Perbasi  narkoba 
BERITA IBL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp