IBL Gandeng Kanky untuk Misi Besar Kembangkan Basket Indonesia

jpnn.com - Langkah besar diambil Indonesian Basketball League (IBL) melalui kerja sama dengan jenama sepatu lokal, Kanky.

Kolaborasi ini dilakukan untuk mendorong industri basket di Indonesia agar berkembang lebih besar.

Kolaborasi Besar untuk Dorong Industri Basket Tanah Air

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah melihat produk asal Surabaya tersebut berpotensi menjangkau pasar basket Indonesia secara lebih luas.

Wajar bila hal itu mungkin terjadi mengingat Kanky menawarkan sepatu basket berharga terjangkau, tetapi tetap berkualitas.

"IBL melihat Kanky sebagai jenama lokal yang punya visi besar terhadap perkembangan basket di Indonesia."

"Kami ingin memastikan kolaborasi ini memberi dampak bukan hanya pada liga, tetapi juga pada komunitas dan generasi basket Indonesia," ujar Junas.

Dukungan untuk Produk Lokal

Pendiri Kanky Alfonsus Ivan Kurniadi mengungkapkan bahwa kerja sama ini menjadi langkah besar bagi IBL dalam mendukung produk lokal agar menjangkau pasar yang lebih luas.

Dia berharap kolaborasi tersebut dapat membuat jenama lokal makin mampu bersaing di industri sepatu basket.