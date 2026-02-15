Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

IBL: Jordan Ivy-Curry Meledak, Antar Satria Muda Bandung Tekuk Kesatria Bengawan Solo

Minggu, 15 Februari 2026 – 06:54 WIB
IBL: Jordan Ivy-Curry Meledak, Antar Satria Muda Bandung Tekuk Kesatria Bengawan Solo - JPNN.COM
Pebasket Satria Muda Bandung, Jordan Ivy-Curry saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Kesatria Bengawan Solo di Bandung Arena, Sabtu (14/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Pebasket Satria Muda Bandung Jordan Ivy-Curry tampil moncer saat berlaga di IBL 2026 melawan Kesatria Bengawan Solo.

Berlaga di Bandung Arena, Sabtu (14/2/2026), pemain kelahiran 14 Maret 2002 itu mendulang 28 poin untuk membawa SM  menang telak dengan skor 96-64.

Ivy-Curry mengaku senang bisa membantu timnya meraih kemenangan kedelapan musim ini.

Baca Juga:

Sepanjang laga, pemain asal Texas tersebut tampil luar biasa dengan mencatatkan persentase tembakan tiga angka mencapai 80 persen (4/5).

Penampilan tersebut mengingatkan penggemar pada performa Ivy-Curry saat masih membela UCF Knights di ajang NCAA.

"Kami tahu ini pertandingan penting dan semua pemain sudah memberikan yang terbaik di lapangan."

Baca Juga:

"Kami bermain sebagai satu tim, saling percaya, dan itu yang membuat perbedaan hari ini," ungkap alumni University of Central Florida itu.

Penampilan Jordan Ivy-Curry membuat penggemar Satria Muda berharap manajemen tetap memberinya kesempatan hingga akhir musim.

Satria Muda Bandung, Jordan Ivy-Curry mendadak tampil moncer saat berlaga di IBL 2026 melawan Kesatria Bengawan Solo, Sabtu (14/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IBL  Satria Muda  Kesatria Bengawan Solo  Jordan Ivy-Curry  Satria Muda Bandung  IBL 2026 
BERITA IBL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp