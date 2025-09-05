Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Ibu dan 2 Anaknya Tewas Diduga Bunuh Diri, Surat Wasiat Ungkap Penderitaan Gegara Ulah Suami

Jumat, 05 September 2025 – 16:25 WIB
Ibu dan 2 Anaknya Tewas Diduga Bunuh Diri, Surat Wasiat Ungkap Penderitaan Gegara Ulah Suami - JPNN.COM
Surat wasiat yang ditemukan polisi di TKP penemuan mayat ibu dan anak diduga bunuh diri di rumahnya Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jumat (5/9) dini hari. Foto: dok. Polda Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Seorang ibu dan dua anak laki-lakinya harus meregang nyawa diduga bunuh diri.

Peristiwa itu terjadi di dalam kamar kontrakan yang terletak di Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jumat (5/9) dini hari.

Tiga jenazah tersebut terdiri perempuan berinisial EN (34), serta dua anaknya AA (9 tahun) dan AAP (11 bulan).

Baca Juga:

Mereka ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 04.00 WIH oleh suami korban, YS yang baru pulang kerja.

Saat jasad istri dan putranya ditemukan, ada secarik surat yang berisikan curahan hati (curhat), yang diduga tulisan tangan korban perempuan.

Dalam surat yang beredar di media sosial dan dikonfirmasi polisi kebenarannya, tergambarkan lelahnya korban menanggung masalah keluarga.

Baca Juga:

Karena itu, korban memilih jalan pintas dengan melakukan perbuatan bunuh diri, bersama dua anaknya yang masih kecil.

Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan, dalam olah TKP, polisi menemukan sebuah surat wasiat yang ditulis korban sebelum mengakhiri nyawanya.

Berikut isi surat wasiat yang ditemukan polisi di TKP penemuan mayat ibu dan anak diduga bunuh diri di Banjaran, Kabupaten Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ibu  bunuh diri  Utang  terlilit utang  surat wasiat 
BERITA IBU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp