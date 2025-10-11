Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ibu Guru Tewas Dianiaya KKB

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Ibu Guru Tewas Dianiaya KKB - JPNN.COM
Jenazah Melani, guru yang menjadi korban KKB di Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tiba di RS Bhayangkara Jayapura. (ANTARA/HO-Dok Polres Yahukimo)

jpnn.com, JAYAPURA - Seorang guru di Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas dianiaya KKB.

Kapolres Yahukimo AKBP Zeth Zalino mengatakan korban bernama Melani Wamea.

"Melani Wamea yang berprofesi sebagai guru, pada Jumat ini meninggal akibat luka setelah dianiaya KKB," kata Zeth Zalino, Jumat (10/10).

Baca Juga:

Dia mengatakan dari laporan yang diterima terungkap saksi mendapat laporan dari salah satu murid korban yang melihat ada dua orang membawa senjata tajam berupa parang.

Setelah mendapat laporan, saksi langsung turun mengecek dan mendengar suara merintih ibu guru Melani yang sudah bersimbah darah.

"Saksi kemudian mencari bantuan untuk mengevakuasi korban, tiga orang guru dan pekerja bangunan menggunakan dua pesawat milik MAF ke Wamena dan dalam perjalanan itu korban Melani meninggal," kata AKBP Zeth.

Baca Juga:

Dikatakannya jenazah Melani kemudian diterbangkan ke Sentani, sedangkan guru dan pekerja bangunan saat ini masih berada di Wamena.

"Jenazah korban masih berada di RS Bhayangkara," kata Kapolres.

Saksi mengungkap penganiayaan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap seorang guru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  guru  guru dianiaya  Papua 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp