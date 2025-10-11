Ibu Guru Tewas Dianiaya KKB

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAYAPURA - Seorang guru di Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas dianiaya KKB.

Kapolres Yahukimo AKBP Zeth Zalino mengatakan korban bernama Melani Wamea.

"Melani Wamea yang berprofesi sebagai guru, pada Jumat ini meninggal akibat luka setelah dianiaya KKB," kata Zeth Zalino, Jumat (10/10).

Dia mengatakan dari laporan yang diterima terungkap saksi mendapat laporan dari salah satu murid korban yang melihat ada dua orang membawa senjata tajam berupa parang.

Setelah mendapat laporan, saksi langsung turun mengecek dan mendengar suara merintih ibu guru Melani yang sudah bersimbah darah.

"Saksi kemudian mencari bantuan untuk mengevakuasi korban, tiga orang guru dan pekerja bangunan menggunakan dua pesawat milik MAF ke Wamena dan dalam perjalanan itu korban Melani meninggal," kata AKBP Zeth.

Dikatakannya jenazah Melani kemudian diterbangkan ke Sentani, sedangkan guru dan pekerja bangunan saat ini masih berada di Wamena.

"Jenazah korban masih berada di RS Bhayangkara," kata Kapolres.