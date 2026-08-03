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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Ibu Hamil Terserang Pilek, Konsumsi 3 Obat Ini

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:56 WIB
Ibu Hamil Terserang Pilek, Konsumsi 3 Obat Ini - JPNN.COM
Hidung meler atau pilek. Ilustrasi. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PILEK merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Jika ibu hamil terserang pilek, ada beberapa jenis obat yang aman dikonsumsi.

Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Paracetamol

Paracetamol adalah obat pereda nyeri yang meringankan gejala penyerta pilek seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan pegal-pegal.

Paracetamol termasuk pilek yang aman untuk diminum ibu hamil. Anda bisa mendapatkan obat ini di apotek, toko obat, atau swalayan terdekat tanpa menebus resep dokter.

2. Antihistamin

Obat antihistamin seperti diphendyramine dan chlorpheniramine tergolong aman untuk mengobati pilek ibu hamil yang disebabkan alergi.

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Baik diphendyramine dan chlorpheniramine juga efektif untuk melegakan hidung dan meredakan tenggorokan gatal, bersin-bersin, serta mata berair.

3. Obat ekspektoran

Pilek yang juga disertai batuk berdahak memang menyebalkan. Nah, obat ekspektoran yang mengandung guaifenesin bisa sekaligus mengatasi dua gejala ini.

Ada beberapa jenis obat pilek yang aman dikonsumsi ibu hamil dan salah satunya ialah tentu saja ekspektoran.

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TAGS   Ibu Hamil  ekspektoran  Antihistamin  pilek 
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