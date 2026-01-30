Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ibu-Ibu Wajib Tahu! Ini Daftar Menu 'Ajaib' untuk Anak Agar Tidak Gampang Sakit Selama Musim Banjir

Jumat, 30 Januari 2026 – 20:24 WIB
Ibu-Ibu Wajib Tahu! Ini Daftar Menu 'Ajaib' untuk Anak Agar Tidak Gampang Sakit Selama Musim Banjir - JPNN.COM
Ilustrasi logo ikan sumber vitamin D. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin D selama musim penghujan.

Langkah ini diperlukan mengingat berkurangnya paparan sinar matahari alami yang menjadi sumber utama sintesis vitamin D dalam tubuh.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Prof. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp. IPT(K), menjelaskan bahwa vitamin D memiliki peran krusial dalam meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mendukung fungsi otot di tengah cuaca ekstrem.

Baca Juga:

Ia menyampaikan bahwa asupan vitamin D alami dari sinar matahari bisa berkurang selama musim hujan, jadi perlu ditambah dengan mengonsumsi makanan sumber vitamin D.

"Seperti kuning telur, hati sapi, kemudian ikan laut seperti tuna, makarel, sarden, kemudian salmon itu bisa bantu. Dan belum lagi, susu, yoghurt, sereal itu juga ada," katanya.

Saat hujan turun terus menerus sehingga susah mendapatkan paparan sinar matahari langsung, ia mengatakan, suplemen vitamin D dengan dosis 400 IU sampai maksimal 1.000 IU dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin D.

Baca Juga:

Prof. Anggraini mengatakan bahwa waktu terbaik untuk mendapatkan asupan vitamin D alami dari sinar matahari adalah pada pagi sampai siang hari.

"Jadi, yang namanya gelap, mendung, asalkan enggak hujan, itu mudah-mudahan masih ada kok sebetulnya sinar mataharinya, yang bisa bantu vitamin D," katanya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin D selama musim penghujan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vitamin D  Ikatan Dokter Anak Indonesia  musim penghujan  Paparan Sinar Matahari 
BERITA VITAMIN D LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp