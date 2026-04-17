JPNN.com - Kriminal

Ibu yang Bayinya Nyaris Tertukar Melaporkan Perawat RSHS ke Polda Jabar

Jumat, 17 April 2026 – 13:24 WIB
Nina Saleha (tengah) didampingi kuasa hukumnya, saat melaporkan kasus bayi nyaris tertukar di RSHS ke Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Babak baru kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Ibu bayi, Nina Saleha, melaporkan suster berinisial N ke Polda Jawa Barat.

N merupakan suster yang diduga menyerahkan anaknya ke orang tak dikenal. Laporan sudah teregister dengan Nomor LP/B/684/4/2026/SPKT POLDA JABAR.

"Ibu Nina Saleha berniat untuk membuatkan LP terlapornya suster N," kata Kuasa Hukum Nina, Mira Widyawati, di Polda Jabar pada Jumat (17/4/026).

N dilaporkan melanggar Pasal 450 dan Pasal 452 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penculikan.

Hal itu didasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh korban dengan Direktorat PPA-PPO Polda Jabar.

"Barusan kami komunikasi konsultasi dulu dengan Direktorat PPA-PPO Polda Jabar dan direkomendasikan untuk langsung membuat laporan polisi," ucap dia.

Di lokasi yang sama, Nina berharap kasus yang menimpanya bisa diselidiki hingga tuntas oleh polisi.

