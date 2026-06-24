Ibunda Meninggal, Deschamp Absen Dampingi Prancis Hadapi Norwegia di Piala Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Prancis Didier Deschamps tidak akan mendampingi Les Bleus bertanding melawan Norwegia pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026, karena ibunya meninggal dunia.

Deschamps harus kembali ke Prancis untuk menghadiri pemakaman ibundanya yang wafat, kata Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dalam lamannya pada Rabu.

"Didier Deschamps tidak akan dapat memimpin sesi latihan menjelang pertandingan Norwegia melawan Prancis. Dia juga akan absen pada laga terakhir Grup I pada Jumat (waktu setempat)," tulis FFF.

Deschamps menerima kabar duka pada Selasa pagi mengenai wafatnya sang ibu. Dia memutuskan pulang ke Prancis untuk menghadiri prosesi pemakaman.

"Pelatih tim nasional menerima kabar pagi ini mengenai meninggalnya ibundanya dan akan kembali ke Prancis untuk menghadiri pemekamannya," kata FFF.

Selama Deschamps berada di Prancis, tugas memimpin tim untuk sementara akan diemban oleh asisten pelatih Guy Stephan.

Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara Deschamps dan Presiden FFF Philippe Diallo yang saat ini berada di kamp latihan Timnas Prancis.

"Deschamps telah mempercayakan tanggung jawab memimpin skuad kepada asisten pelatih Guy Stephan hingga dirinya kembali," tulis FFF.