Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ibunda Meninggal Dunia, Olla Ramlan Sempat Jatuh Pingsan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 19:01 WIB
Ibunda Meninggal Dunia, Olla Ramlan Sempat Jatuh Pingsan - JPNN.COM
Olla Ramlan. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita tengah dirasakan oleh aktris Olla Ramlan lantaran ibu kandungnya, Tis'ah Djahri menimggal dunia pada Minggu (12/10) pukul 04.15 WIB pagi.

Manajer Olla Ramlan, Alle mengungkapkan wanita 45 tahun tersebut cukup kaget saat mendapat kabar meninggalnya sang ibunda.

Mantan istri Aufar Hutapea itu, bahkan sempat pingsan. Menurut Alle, kondisi Olla Ramlan cukup terguncang dan memang sedang kelelahan.

Baca Juga:

Sebab ibu tiga anak itu baru saja pulang dari luar kota karena urusan pekerjaannya, ketika mendapat kabar duka tersebut.

"Kondisinya Mba Olla, kan, baru pulang dari luar kota, terus dapat kabar kayak begini, dia kayaknya lumayan syok dan capek. Jadi sempat pingsan juga," ujar Alle di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

Namun kini, kondisi Olla Ramlan sudah membaik, bahkan sudah bisa untuk ikut memandikan jenazah mendiang sang ibunda.

Baca Juga:

Selain syok, faktor kelelahan juga menjadi penyebab sang aktris sampai jatuh pingsan.

Alle mengatakan, Olla Ramlan memang sedang disibukkan dengan jadwal pekerjaannya yang padat belakangan ini.

Manajer Olla Ramlan, Alle mengungkapkan, aktris 45 tahun tersebut cukup kaget saat mendapat kabar meninggalnya sang ibunda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Olla Ramlan  Ibunda Olla Ramlan  Berita Duka  meninggal dunia 
BERITA OLLA RAMLAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp