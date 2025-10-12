Ibunda Meninggal Dunia, Olla Ramlan Sempat Jatuh Pingsan

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita tengah dirasakan oleh aktris Olla Ramlan lantaran ibu kandungnya, Tis'ah Djahri menimggal dunia pada Minggu (12/10) pukul 04.15 WIB pagi.

Manajer Olla Ramlan, Alle mengungkapkan wanita 45 tahun tersebut cukup kaget saat mendapat kabar meninggalnya sang ibunda.

Mantan istri Aufar Hutapea itu, bahkan sempat pingsan. Menurut Alle, kondisi Olla Ramlan cukup terguncang dan memang sedang kelelahan.

Sebab ibu tiga anak itu baru saja pulang dari luar kota karena urusan pekerjaannya, ketika mendapat kabar duka tersebut.

"Kondisinya Mba Olla, kan, baru pulang dari luar kota, terus dapat kabar kayak begini, dia kayaknya lumayan syok dan capek. Jadi sempat pingsan juga," ujar Alle di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

Namun kini, kondisi Olla Ramlan sudah membaik, bahkan sudah bisa untuk ikut memandikan jenazah mendiang sang ibunda.

Selain syok, faktor kelelahan juga menjadi penyebab sang aktris sampai jatuh pingsan.

Alle mengatakan, Olla Ramlan memang sedang disibukkan dengan jadwal pekerjaannya yang padat belakangan ini.