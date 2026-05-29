Ibunda Sebut Kondisi Calvin Dores Makin Membaik, Tetapi...

Jumat, 29 Mei 2026 – 20:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anak mendiang Deddy Dores, Calvin Dores dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan, dia diketahui terkena serangan jantung.

Ibunda Calvin Dores, Dagmar C Sunardi lantas mengungkapkan mengenai kondisi anaknya.

Dia mengatakan, Calvin Dores masih menjalani perawatan di rumah sakit meski sudah mulai menunjukkan perkembangan yang baik.

"Sudah lebih baik, tetapi masih di rumah sakit. Beberapa obat-obat jantung juga sudah diberikan," kata Dagmar C Sunardi, Kamis (28/5).

Menurutnya, Calvin Dores telah menjalani echo jantung atau ekokardiografi.

Adapun langkah medis selanjutnya masih menunggu kepastian dari pihak rumah sakit.

"Untuk tindak lanjut bagaimana kami masih menunggu dari visits lagi hari ini, tindakan yang sudah dilakukan adalah echo jantung," bebernya.