Ibunda Ungkap Penyebab Yu Menglong Meninggal, Oh Ternyata

Jumat, 19 September 2025 – 12:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Yu Menglong akhirnya buka suara terkait penyebab kematian sang aktor setelah sepekan dipenuhi gosip liar.

Melalui akun resmi studio Yu Menglong, sang ibunda menegaskan bahwa putranya meninggal dunia pada 11 September 2025 akibat kecelakaan tragis.

“Putra tercinta saya, Yu Menglong, telah meninggal dunia setelah terjatuh secara tidak sengaja karena konsumsi alkohol. Dia telah meninggalkan kami selamanya,” tulisnya, dikutip pada Jumat (19/9).

Dia menekankan bahwa kabar simpang siur yang menyebut adanya konspirasi maupun keterlibatan figur publik lain sama sekali tidak benar.

Menurutnya, alkohol menjadi faktor utama penyebab insiden fatal yang merenggut nyawa sang aktor berusia 36 tahun itu.

Dia juga menyampaikan bahwa keluarga sudah bekerja sama penuh dengan pihak kepolisian dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Lee Da Hae Bantah Pacaran Dengan Aktor Tiongkok

Proses penyelidikan resmi pun telah rampung, dan hasilnya jelas: tidak ditemukan indikasi kesengajaan ataupun keterlibatan pihak lain dalam tragedi tersebut.

Dengan suara penuh luka, ibunda Yu Menglong meminta publik berhenti berspekulasi.