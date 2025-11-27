Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ibunda Virgoun Mengaku Sudah Lama Tidak Berkomunikasi dengan Inara Rusli

Kamis, 27 November 2025 – 15:15 WIB
Eva Manurung, ibunda Virgoun. Foto: Instagram/evamanurung1105

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan mantan menantunya, Inara Rusli.

Dia terakhir berjumpa dengan mantan istri Virgoun itu pada lima bulan lalu.

"Saya datang ke sana, lihat cucu saya, buat main," kata Eva Manurung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Rabu (26/11).

Penyanyi legendaris berusia 52 tahun itu sempat memberi tanggapan soal kasus yang menyeret Inara Rusli.

Eva Manurung mengaku pertama kali mengetahui Inara Rusli dilaporkan ke polisi dari pemberitaan di media.

"Nonton di media," bebernya.

Oleh sebab itu, Eva Manurung awalnya bertanya-tanya mengenai kebenaran kasus yang menjerat Inara Rusli.

Saking kagetnya, dia mengira kabar tersebut hanya hoaks atau ada pihak yang sedang mencari sensasi.

