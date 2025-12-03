Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

iCar, Merek Baru dari Chery Group Siap Debut di IIMS 2026

Rabu, 03 Desember 2025 – 15:32 WIB
Satu di antara lineup kendaraan iCAR di pasar Tiongkok, yaitu V23 Cyberspace. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pasar Indonesia tampaknya kian sulit dilewatkan oleh para raksasa otomotif Tiongkok, tak terkecuali iCar—submerek dari Chery Group.

Momentum debutnya pun tak main-main: iCar dipastikan tampil di panggung besar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang bergulir mulai Februari mendatang.

Lebih mengejutkan lagi, model yang bakal dipamerkan nanti bukan barang impor, melainkan sudah diproduksi secara lokal.

Hal itu diungkapkan Head of Brand & Marketing Department PT Chery Sales Indonesia (CSI), Rifkie Setiawan, saat acara peluncuran IIMS 2026 di Jakarta.

Dia memastikan bahwa seluruh model yang diproduksi Chery Group untuk Indonesia kini berstatus CKD.

“Memang semua akan CKD yang diproduksi Chery Group dan saat IIMS nanti akan kami umumkan,” ujar Rifkie.

Langkah tersebut seolah membuka sedikit tirai besar komitmen Chery di Indonesia.

Tanpa banyak sorotan, Chery Group ternyata diam-diam menggelontorkan investasi jumbo triliunan Rupiah untuk memperkuat fondasi bisnisnya di tanah air.

