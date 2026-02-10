Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

iCar V23, SUV Listrik yang Bisa Diajak Main Offroad, Pre-book Dibuka di IIMS 2026

Rabu, 11 Februari 2026 – 00:14 WIB
iCar V23 dirancang dengan visi produk yang menggabungkan kemampuan off-road dengan fungsionalitas harian yang relevan. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - iCar menandai kehadirannya di pasar otomotif tanah air melalui peluncuran merek di ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026.

Diperkenalkan sebagai brand creative mobility baru di bawah Chery Group, iCar itu membawa pendekatan mobilitas yang lebih ekspresif, bergaya, dan berorientasi pada gaya hidup.

Sebagai bagian dari peluncuran merek di IIMS 2026, iCar memperkenalkan V23 sebagai model pertamanya di Indonesia.

SUV bertenaga listrik itu merepresentasikan petualangan dengan keseimbangan antara desain yang ekspresif, kenyamanan, serta fleksibilitas personalisasi sesuai karakter penggunanya.

"iCar V23 merepresentasikan komitmen kami dalam menghadirkan kendaraan dengan desain, teknologi, dan fleksibilitas personalisasi," kata President Director of Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.

V23 dirancang dengan visi produk yang menggabungkan kemampuan off-road dengan fungsionalitas harian yang relevan.

Tampilan mobil tersebut terlihat klasik, tetapi memiliki karakter tangguh.

Hal itu terlihat lewat lampu depan berbentuk bulat yang mempresentasikan kesan retro.

TAGS   iCar V23  iCar  harga iCar V23  iCar V23 Pro Plus  IIMS 2026 

