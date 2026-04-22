JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

ICE BSD Akan Bergetar! Ribuan Pebulu Tangkis Siap Adu Kuat di Hundred Hoo Haa Cup 2026

Rabu, 22 April 2026 – 18:41 WIB
Hundred Hoo Haa Cup 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen bulu tangkis internasional dengan skala besar yang akan digelar di Indonesia. Foto: Hoo Haa Cup 2026.

Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di ICE BSD City, Hall 1.

Lebih dari 3.000 peserta telah dipastikan ambil bagian dalam turnamen yang dimainkan di 25 lapangan secara bersamaan.

Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp 2,5 miliar.

Hundred Hoo Haa Cup 2026 dirancang tidak hanya untuk pemain profesional, tetapi juga amatir dan kategori usia lanjut.

Kelas pertandingan dibagi mulai dari usia 35+ hingga 70+, serta sejumlah kategori khusus seperti 3 on 3, combined age, VVIP yang mempertemukan pebisnis dengan pemain profesional, hingga OPEN MAX.35 untuk pemain di bawah 35 tahun dengan level bebas.

Setiap kategori akan mempertandingkan nomor tunggal, ganda, hingga ganda campuran, sehingga memberikan ruang kompetisi yang luas bagi seluruh peserta.

"Animo yang kami terima sangat tinggi dari berbagai negara. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan turnamen bulutangkis senior berskala internasional memang besar," ujar Tournament Director Hundred Hoo Haa Cup 2026 Marlev Mainaky.

