ICHITAN Perkuat Kebersamaan Ramadan 2026 lewat ‘Berbagi Kesegaran & Kebahagiaan’

jpnn.com, JAKARTA - Berbuka puasa di perjalanan, di sela pekerjaan, atau jauh dari keluarga adalah realitas yang kerap terjadi di tengah kita.

Namun, menjaga hidrasi tubuh setelah berpuasa seharian merupakan hal wajib.

Memahami realitas tersebut, ICHITAN kembali menghadirkan program “ICHITAN Berbagi Kesegaran Berbagi Kebahagiaan” di Ramadan 2026.

Chief Operating Officer PT Ichi Tan Indonesia, Duangkamon Ngarmsangiem menyatakan memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program tersebut hadir dengan jangkauan yang semakin luas ke delapan kota besar di Indonesia.

“Tahun ini kami mulai dari Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, sampai Makassar,” ungkap Duangkamon dikutip, Jumat (13/3).

Menurut dia, perluasan ini menjadi wujud komitmen ICHITAN untuk menjangkau lebih banyak masyarakat serta memperkuat makna kebersamaan dengan menebar kebaikan Ramadan di berbagai penjuru kota.

Selama periode 27 Februari - 18 Maret 2026, ICHITAN membagikan lebih dari 6.000 ICHITAN Thai Coco Water secara gratis di berbagai titik strategis.

Duangkamon menjelaskan program itu ditujukan bagi masyarakat umum yang tetap aktif beraktivitas selama Ramadan.