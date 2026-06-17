Ichsanuddin Noorsy: Kenaikan Pajak Akan Menyulut Reformasi Jilid II

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA-Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy memberikan peringatan keras terkait permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan penerimaan negara, lewat kenaikan pajak.

Noorsy menilai langkah tersebut berisiko memicu gejolak sosial yang besar di tengah masyarakat.

Dia menegaskan kebijakan menaikkan beban pajak di saat kondisi ekonomi masyarakat belum membaik menjadi langkah yang berbahaya.

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Menurutnya, hal tersebut berpotensi memicu gelombang protes besar yang dapat berujung pada perubahan peta politik nasional.

“Jadi, permintaan DPR meminta kenaikan pajak itu akan menyulut kemarahan rakyat dan akan melahirkan reformasi jilid dua," kata Noorsy kepada Jpnn.com.

Menurut Noorsy, ada kekeliruan mendasar dalam urutan prioritas kebijakan ekonomi jika langkah tersebut diterapkan.

Dia mengkritisi pola pikir para pembuat kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.

Noorsy menekankan pemerintah mesti fokus kepada perbaikan pendapatan masyarakat, alih-alih memberikan beban di tengah ekonomi sulit.