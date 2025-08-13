ICS Compute Bekerja Sama dengan AWS untuk Mempercepat Adopsi Generative AI di RI

jpnn.com, JAKARTA - ICS Compute, AWS Advanced Partner di Indonesia menandatangani perjanjian kolaborasi strategis (SCA) dengan Amazon Web Services, Inc. (AWS) dalam acara AWS Summit di Jakarta.

Kolaborasi ini akan mempercepat adopsi Generative AI (GenAI) di Indonesia dengan memanfaatkan layanan AI canggih dan infrastruktur cloud dari AWS di dalam platform Redpumpkin.AI milik ICS Compute, memungkinkan bisnis untuk mengakses solusi GenAI yang aman, terukur, dan spesifik untuk industri.

"Dengan semakin memperkuat kolaborasi kami dengan AWS, kami mengambil langkah penting lainnya untuk membuat Generative AI lebih mudah diakses dan praktis bagi bisnis di seluruh Indonesia. Dengan Redpumpkin.AI yang dibangun di atas AWS, kami dapat membantu pelanggan berinovasi secara aman dan bertanggung jawab, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri mereka," kata Pendiri & CEO ICS Compute & Redpumpkin.AI Budhi Wibawa.

Kolaborasi ini sejalan dengan peta jalan "Making Indonesia 4.0" dan Strategi AI Nasional Indonesia dengan menggabungkan keahlian cloud AWS dengan kemampuan rekayasa produk ICS Compute.

Dengan dukungan ini, ICS bermaksud untuk merilis agen AI baru yang berfokus pada industri lebih cepat, di mana setiap agen akan diperiksa berdasarkan panduan praktik terbaik AWS sebelum sampai ke pengguna sebagai bagian dari proyek inovasi Redpumpkin.AI.

Sebagai bagian dari SCA, AWS akan bekerja sama dengan ICS untuk membangun wadah inovasi (innovation sandbox) yang memungkinkan pembuatan prototipe dan pengujian solusi AI yang cepat dalam lingkungan yang aman dan terisolasi.

Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk menguji fitur GenAI, mengadopsinya pada waktu yang sesuai dengan kesiapan mereka sendiri, dan mengoperasikan setiap beban kerja dengan keamanan dan kepatuhan bawaan, serta memenuhi kebutuhan residensi data lokal sejak awal.

Diluncurkan pada April 2024, Redpumpkin.AI mampu menghadirkan solusi AI Agentic, sebuah sistem perangkat lunak otonom yang memanfaatkan AI untuk penalaran, perencanaan, dan penyelesaian tugas atas nama manusia atau sistem.