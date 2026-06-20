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Icuk Nugroho Pemeran Saep Copet di Preman Pensiun Meninggal, Ini Profil Singkatnya

Sabtu, 20 Juni 2026 – 18:33 WIB
Icuk Nugroho Pemeran Saep Copet di Preman Pensiun Meninggal, Ini Profil Singkatnya - JPNN.COM
Icuk Nugroho 'Saep Copet' Preman Pensiun meninggal dunia. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Icuk Nugroho yang dikenal luas sebagai pemeran Saep, bos copet dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Sabtu (20/6/2026) pukul 08.51 WIB.

Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Karina Ranau melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Innalillahiwainnailaihirojiun A Saep. Titip salam kalau ketemu Akang ya @epy_kusnandar_official," tulis Karina Ranau.

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Berdasarkan informasi yang beredar, Icuk sempat menjalani perawatan intensif di ruang ICCU RSUD Cibabat sebelum mengembuskan napas terakhir.

Aktor berusia 50 tahun itu diduga meninggal dunia akibat serangan jantung, meski hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga mengenai penyebab wafatnya.

Kepergian Icuk meninggalkan duka bagi keluarga, rekan sesama pemain, dan para penggemar.

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Sosoknya dikenal sebagai aktor yang berhasil menghidupkan karakter Saep, sehingga menjadi salah satu tokoh yang melekat di benak penonton Preman Pensiun.

Profil Singkat Icuk Nugroho

Icuk Nugroho lahir di Cimahi pada 28 April 1976. Sebelum dikenal sebagai aktor, ia lebih dulu berkarya sebagai penulis sinetron, film pendek, dan film televisi (FTV). Debut aktingnya dimulai melalui FTV Gede Rasa yang tayang di PJTV.

Aktor Icuk Nugroho, pemeran Saep dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Sabtu pagi.

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TAGS   Icuk Nugroho  Preman Pensiun  profil  Komedian 

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