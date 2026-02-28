Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

ICW Desak PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Dokumen Pengadaan Pikap Rp 24,66 Triliun

Sabtu, 28 Februari 2026 – 17:55 WIB
ICW Desak PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Dokumen Pengadaan Pikap Rp 24,66 Triliun
Ilustrasi seorang pekerja sedang merakit mobil pikap. FOTO: Aloysius Jarot Nugroho/antara

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara membuka dokumen informasi terkait pengadaan mobil pikap India.

Dokumen ini dinilai sangat krusial karena menyangkut operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menggunakan dana besar.

Desakan ini didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Selain itu, aturan pada Pasal 14 ayat (2) huruf i Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juga mewajibkan badan publik untuk mempublikasikan informasi pengadaan barang dan jasa secara berkala.

ICW menilai pengadaan yang dilakukan perusahaan tersebut sangat tertutup dan bahkan telah bermasalah sejak proses perencanaan.

"ICW mengidentifikasi setidaknya terdapat dua permasalahan utama terkait pengadaan mobil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara," begitu keterangan tertulis ICW, dikutip Sabtu (28/2).

Permasalahan pertama, berkaitan dengan informasi pengadaan yang dinilai sangat tertutup bagi publik.

ICW merujuk pada diktum keenam angka 14 huruf b Inpres 17/2025 yang menyebutkan salah satu metode pengadaan yang dapat dipilih adalah penunjukan langsung. 



TAGS   pengadaan pikap India  PT Agrinas Palma Nusantara  Agrinas  pengadaan mobil pikap  ICW 
