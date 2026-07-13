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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

ICX Buka-bukaan soal Ciri-ciri Perusahaan Platform Crowdfunding yang Sehat

Senin, 13 Juli 2026 – 20:05 WIB
ICX Buka-bukaan soal Ciri-ciri Perusahaan Platform Crowdfunding yang Sehat - JPNN.COM
Ilustrasi - Indonesia Crowdfunding Exchange (ICX). ANTARA/HO-ICX

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Indonesia Crowdfunding Exchange (ICX) Romario Sumargo menilai mekanisme exit investasi yang jelas, seperti buyback, tidak lagi sekadar menjadi nilai tambah.

Sebab, kemampuan perusahaan platform crowdfunding yang memberikan keuntungan (exit) kepada investor melalui mekanisme buyback (pembelian kembali saham) menjadi salah satu tolok ukur membangun ekosistem investasi yang lebih sehat.

“Buyback pilar utama penentu kredibilitas sebuah platform dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Romario baru-baru ini.

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Menurut dia, keberhasilan sebuah platform tidak hanya diukur dari seberapa cepat dana dihimpun di awal. 

Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana perusahaan yang memperoleh pendanaan mampu bertumbuh, menciptakan nilai, dan menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Romario mengatakan industri securities crowdfunding (SCF) akan makin matang seiring meningkatnya literasi risiko investor. 

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“Dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kualitas kurasi penerbit, masa depan industri investasi dalam beberapa tahun ke depan akan menunjukkan tren positif,” jelas dia.

Komitmen ini yang dilakukan ICX sebagai platform crowdfunding yang berhasil mengeksekusi mekanisme buyback kepada para pemodal dengan total nilai kumulatif mencapai lebih dari Rp71 miliar sampai pertengahan tahun 2026. 

Indonesia Crowdfunding Exchange (ICX) menilai industri securities crowdfunding (SCF) akan makin matang seiring meningkatnya literasi risiko investor.

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TAGS   icx  buyback  Platform Crowdfunding  investor  investasi 

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