ID Humanity dan Chubb Life Indonesia Ajak Anak Berkebutuhan Khusus Berbagi Kebahagiaan

Rabu, 18 Maret 2026 – 20:16 WIB
ID Humanity Dompet Dhuafa kembali memperkuat kolaborasi kemanusiaan bersama Chubb Life Indonesia melalui rangkaian kegiatan sosial sepanjang bulan Ramadan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - ID Humanity Dompet Dhuafa kembali memperkuat kolaborasi kemanusiaan bersama Chubb Life Indonesia melalui rangkaian kegiatan sosial sepanjang bulan Ramadan.

Aksi nyata ini diwujudkan melalui santunan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta serta pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di Bali.

Puncak keceriaan berlangsung di Kantor Pusat Chubb Life Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Acara buka puasa bersama ini menghadirkan anak-anak yatim dan penyandang disabilitas dari Yayasan Mekarsari, Cibinong. Suasana haru sekaligus bangga menyelimuti ruangan saat anak-anak tunarungu menampilkan tari saman dengan kompak, disusul alunan lagu merdu dari siswa tunanetra.

Manajer Kemitraan ID Humanity Dompet Dhuafa Maya Nur Aini menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi anak-anak "spesial" untuk menyalurkan bakat mereka.

“Momentum ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan hadiah terbaik di bulan Ramadan maupun Lebaran nanti,” ujarnya.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Naresh Krishnan, menambahkan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat rasa syukur dan kepedulian.

Ia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kehangatan dan rasa kebersamaan di antara karyawan serta mitra perusahaan.

